Educação Municipal é destaque no Smart City Expo Curitiba

Texto: Kelly Cerqueira

Imagens: Divulgação Nesta quarta-feira, 23, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhando do deputado estadual Gerson Pessoa e dos secretários Cláudio Piteri (Educação), Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão), participou da programação do “Smart City Expo Curitiba”, que reúne gestores do Brasil e do mundo para abordar pautas relacionadas ao desenvolvimento das cidades e sustentabilidade, tais como transporte, infraestrutura e espaços públicos. Em entrevista à RPC, emissora afiliada da TV Globo, o prefeito Rogério Lins disse que se sente feliz em ver Osasco se destacando na área da educação. “É o segundo ano que nós participamos dessa feira e é muito bom ver que as ações que adotamos estão colocando Osasco como referência em educação no cenário nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo”, comentou. Durante a manhã, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, integrou plenária ao lado dos palestrantes Flávia Feliz, Alexandre Le Voci Sayad, Felipe Maia Ehmke e Luis Paulo Mascarenhas, onde dialogaram sobre “Quais estratégias podemos adotar para destravar o potencial das cidades como precursoras da sustentabilidade”. Durante o painel, o secretário Cláudio Piteri, destacou as ações de governo. “O prefeito Rogério Lins tem realizado investimentos na educação de qualidade, tecnologia, modernização e crescimento sustentável da cidade”. Além disso, apresentou os recursos de conectividade que foram implementados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, como lousas digitais, wireless, mesa interativa, teclados TiX, tablets, sistemas integrados, aplicativos do aluno e do professor e os mais de 24 mil notebooks que serão entregues aos alunos de 3°, 4° e 5° anos, entre outros projetos. Na ocasião, o secretário de Educação ressaltou o orgulho em poder levar as iniciativas de sucesso de Osasco para serem apresentadas em outros lugares. Agradeceu, ainda, ao prefeito Rogério Lins pela parceria e por acreditar que investir em educação transforma vidas. SMART CITY EXPO CURITIBA A quarta edição do Smart City Expo Curitiba acontece entre os dias 22 e 24 de março e é a versão nacional do maior evento sobre cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress. A ação convida autoridades e especialistas em temas voltados para inovação, tecnologia e sustentabilidade, aplicados em setores como educação, mobilidade, urbanismo, planejamento, entre outros.

