Vereador repudia tentativa de sequestro contra Sérgio Moro

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait. Durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (23), o vereador Délbio Teruel (União Brasil) manifestou repúdio com a revelação de planos para sequestrar o senador Sérgio Moro, colega de legenda de Teruel. “É uma situação inadmissível. Nenhum parlamentar merece passar por situação de ameaça, tentativa de sequestro, agressão. Se não forem tomadas providências, isso pode atingir parlamentares dos três níveis de poder”, disse o vereador do União Brasil. De acordo com Teruel, “A situação é muito delicada. Um senador da República, conforme informações da Polícia Federal, corria o risco de ser sequestrado e morto por uma facção criminosa”, acrescentou o vereador. “Quero deixar registrado a nossa preocupação e nossa solidariedade ao senador Sérgio Moro. Por mais que o nosso foco sejam as questões municipais, precisamos ficar atentos ao cenário nacional”, concluiu Teruel. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra)

Watch this video on YouTube

