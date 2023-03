Procuradora é congratulada pelos seus 30 anos de atuação em Osasco

Por Charles Nisz. Fotos: Charles Nisz. Na Sessão Ordinária desta quinta (23), o vereador Délbio Teruel (União Brasil) homenageou a Procuradora Municipal Jeanette Masutti Massa, pelos seus 30 anos de atuação por meio da Moção de Congratulação 77/2023. Teruel relembrou a trajetória de Jeanette para justificar a propositura da Moção: “Nascida no bairro KM 18, formou-se na Faculdade de Direito de Osasco e cursou pós-graduação na PUC-SP. Trabalhou em diversas empresas antes de atuar na Procuradoria do Município”. “Jeanette, além de ser a primeira Procuradora-Geral do Município — o cargo foi criado em 2019 —, é a primeira mulher a chefiar esse setor em nossa cidade. Uma pessoa cujo intuito é dar celeridade aos processos de interesse do município”, acrescentou Teruel. Ribamar Silva (PSD) endossou a Moção: “Foi um grande acerto do prefeito Rogério Lins ter colocado Jeanette à frente da Procuradoria. Nós do Legislativo sabemos da importância da PGM para o funcionamento da cidade”. Ana Paula Rossi (PL), Ralfi Silva (Republicanos), Josias da Juco (PSD) e o presidente da Casa, Carmônio Bastos (Podemos), também teceram elogios à atuação da procuradora: “Como mulher, o que queremos é respeito pela nossa atividade”, disse Ana Paula. “Seja na Câmara, seja na Prefeitura, o papel da Procuradoria é de muita responsabilidade. O objetivo é dar segurança jurídica ao Executivo, um trabalho de muito trabalho e estudo. Vocês são grandes parceiros do Legislativo”, complementou a vereadora do PL. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra)

Watch this video on YouTube

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.