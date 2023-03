Moção aborda atuação do circo e da arte circense em Osasco

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait. Na Sessão Ordinária desta quinta (23), a vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou a Moção de Congratulação 76/2023 para homenagear a Quinzena Municipal do Circo e Artes Circenses, celebrada toda segunda quinzena de março. Sancionada em janeiro de 2023, a lei sobre o tema procura congregar esforços de várias secretarias para propor atividades circenses para alunos de escolas municipais de Osasco. “Nossa cidade tem uma tradição circense enorme” “A ideia por trás da criação dessa lei foi dar maior visibilidade e reconhecimento a esses artistas pelo excelente trabalho que eles desenvolvem em nossa cidade”, ressaltou a parlamentar do PL, na justificativa da moção. Entre as atividades previstas estão apresentações de mágica, malabares, acrobacias e palhaçarias. As atividades acontecerão nos CEUs da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, segundo Ana Paula. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra)

