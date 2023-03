Osasco abre inscrições para Edital de Fomento às Artes e à Cultura

Texto: Olga Liotta

Imagem: Divulgação A Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco, juntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural, comunica que o Edital de Chamamento Público de Fomento às Artes e à Cultura – 2023 segue com inscrições abertas até 18/4. As propostas devem ser enviadas por meio do Protocolo Digital (www.protocolo.osasco.sp.gov.br). O edital atende à Lei nº 4501/2011 e Decreto 10.692/2012 e tem como objetivo apoiar, facilitar, promover, difundir e fomentar projetos de arte e de cultura, criados por pessoas física ou jurídica do setor artístico e cultural do município. Ao todo, o edital contemplará 11 categorias de projetos artísticos culturais que são: Artes Cênicas, Artes Visuais, Artesanato e Gastronomia, Audiovisual, Dança e Capoeira, Literatura, Música, Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural. Para consultar o conteúdo do chamamento público basta acessar a Imprensa Oficial do Município de Osasco, edição nº 2408, de 15/3 – páginas 49 a 76. (https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/iomo-2408.pdf) Poderão se inscrever artistas, artesãos, produtores, companhias, grupos ou coletivos, maiores de 18 anos, constituídos como pessoas físicas ou jurídicas, com residência e atividades comprovadas em Osasco há pelo menos 2 (dois) anos, com ou sem fins lucrativos de natureza cultural, conforme normas estabelecidas nos termos do vigente Chamamento Público. Estão previstas 130 ações artístico cultural, mediante a transferência de recursos financeiros do Fundo de Apoio à Cultura de até R$ 900 mil, a ser distribuído em conformidade com cada eixo/categoria para os artistas, artesãos, produtores companhias, grupos ou coletivos, visando o desenvolvimento de atividades artístico culturais. Para mais informações entre em contato na Secretaria e Cultura no telefone (11) 2182-1180 ou e-mail: [email protected]osasco.sp.gov.br

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.