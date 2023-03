“Café Com Elas” traz discussão sobre raízes, legados e identidade

Texto: Olga Liotta

Imagens: Isabela G. C. Silva A Secretaria Executiva da Infância e Juventude (Seij) da Prefeitura de Osasco realizou no dia 18/3, no Varandão do Parque Chico Mendes, na City Bussocaba, o evento “Café com Elas”, tendo como temática Raízes, Legados e Identidade. O evento, recheado de diversidade e representatividade, foi um momento em que diversas mulheres puderam compartilhar experiências, conhecer pessoas e refletir sobre o “Ser Mulher” e de como isso afeta a vivência delas na sociedade. Contando com a presença das palestrantes Ana Beatriz Marques, escritora do Livro “Luz Câmera e Bacias”; Mariana de Oliveira, palestrando sobre “Vida e Trabalho na Inclusão de Pessoas com Deficiência”; Noêmia, GCM 1° classe, representante da Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil de Osasco; Vani Helena, enfermeira e técnica de enfermagem responsável da Casa do Adolescente de Osasco, e Rosa Amorim, conselheira tutelar de Osasco. O público conferiu as diversas histórias de força e superação relatadas em roda de conversa, onde não participou apenas como ouvinte, mas como parte interativa e complementar à dinâmica. Também foi realizada uma Feira de Negócios, onde mulheres empreendedoras tiveram a oportunidade de expor seus negócios e compartilhar conhecimentos e até inspiraram interessados a seguir esse caminho, visto que o número de mulheres empreendedoras cresce a cada dia no País. O evento gratuito integrou as comemorações dos 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. “Foi um momento preenchido por muita emoção, construções, raízes, identidade e legados, esse sábado trouxe um outro sentido em nossa razão de viver”, disse a secretária da Seij, Vitória Silvestre.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.