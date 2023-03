Semarh e Anhanguera realizam II Fórum da Água de Osasco

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O Dia Mundial da Água, 22/3, foi marcado em Osasco pelo II Fórum da Água, sob o tema “Água para o Desenvolvimento Sustentável”. O evento reuniu centenas de pessoas e lotou o auditório da Universidade Anhanguera Osasco, parceira da ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) da Prefeitura de Osasco.

Abordando aspectos importantes sobre a escassez dos recursos hídricos no mundo, sustentabilidade, desastres naturais, sistemas de tratamento e reuso de água e efluentes municipais e industriais, entre outros temas, contribuíram as palestrantes professoras Marta Ângela Marcondes, bióloga, pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Análise Ambiental do Projeto IPH, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Paula Batich, doutora em Ciências, consultora de Projetos Socioambientais e coordenadora de pós-graduação no Senac, e Sandra Carvalho Gonçalves, engenheira química de Processos Sanitários e Ambientais.

Representando o secretário de Meio Ambiente, Fábio Grossi, o diretor de Qualidade Ambiental da Semarh, Gabriel Bertolazzi de Oliveira, acompanhado do diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental, Eder Jalain, agradeceu ao gestor da Anhanguera/SP, Alexey Carvalho, e a coordenadora acadêmica da unidade, professora Ana Carolina Guardia, pela parceria e saudou a todos os participantes.

A Semana da Água integra o calendário oficial do município por meio da Lei 3854/04 e tem como objetivo mobilizar escolas, empresas e a sociedade civil visando o diálogo sobre temas e a divulgação de projetos voltados à preservação ambiental.

Participaram do encontro alunos e professores do ensino médio das escolas estaduais Orlando Geribola e Educador Paulo Freire, estudantes da universidade, o vereador Ralfi Silva, a co-vereadora Deise Oliveira, do Altivoz, Guilherme Magdesian, representando o deputado estadual, Gerson Pessoa, os professores da EE. Paulo Freire, Cláudio Luís Pinheiro (sociologia), Jacinta A.A. dos Santos (filosofia), Kelly Piauilino, coordenadora do ensino médio, Claudemir R. Silva (inglês) e Henrique Sambiello (química); os servidores André Costa, coordenador da Semana da Água, Beatriz Sanchez Fragata, gestora ambiental e gerente de Planejamento, Estudos e Pesquisa, Luciana Sabra Vieira, arquiteta e gerente de Saneamento, Felipe Carvalho Rocha, geógrafo e gerente de Recursos Hídricos, Josué Fraga, ex-diretor de Meio Ambiente da Semarh, Alaíde Feitosa, presidente da Associação Indígena Pankararé, entre outros convidados.