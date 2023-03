PRESS RELEASE

DATA: 27/3/2023 Osasco realiza 2º Oz + Geek Imagens: Caio Henrique A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva da Infância e Juventude (SEIJ), realizou nos dias 25 e 26 de março, das 10h às 19h, a 2ª edição do Oz + Geek, um evento de cultura nerd, pop e geek, com temática de animes, cartoons, mangás, cinema, literatura, HQs, videogames e tudo que faz parte desse universo geek e nerd. O festival gratuito, realizado na Escola de Artes César Antônio Salvi, no Centro, integrou as comemorações dos 61 anos de Osasco. As diversas atrações atraíram milhares de pessoas, entre autoridades, simpatizantes, munícipes e convidados, de todas as faixas etárias. Destaque para o concurso Cosplay e Cosplay Kids, salas temáticas (Ministros do Riso, Sugar Club – Maid café,Espaço Harry Potter etc), karaokês, espaço games e realidade virtual, garimpeiros do geek, festival de tatuagens, sorteios, batalha medieval, festival de luta livre, concurso K-Pop (Korean-Pop), I Love Just Dance Brasil, Animemoments Brasil, espaço “Artists’Alley”, destinado aos artistas e quadrinistas para autógrafos e networking. Houve ainda um bate papo sobre o Mundo Geek e a Saúde Mental, apresentação de Bandas TSOF, Genki Banda, UnderTruck, DJ Alex (baladinha geek), pocket shows, exposição Ex Exponencial Robótica, e muito mais “Eventos como esse trazem diversas gerações que amam esse universo. É lindo acompanhar cada família e cada participante vindo de cidades diversas apenas para prestigiar essa atividade. Esse festival é para trazer a diversão para nossa juventude e nossas famílias”, ressaltou Vitória Silvestre, secretária Executiva da Infância e Juventude de Osasco (SEIJ).

