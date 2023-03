  Osasco terá Botão do Pânico instalado em todas as escolas  

Serviço será implementado ao sistema da Central de

Monitoramento Escolar (CME) Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na segunda-feira, 27/3, a implantação do Botão do Pânico nas escolas interligadas à Central de Monitoramento Escolar (CME), que é incorporada ao Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura. A medida foi tomada em razão da fatalidade que vitimou vários adolescentes do ensino fundamental e levou a óbito a professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, no início da semana (27). O botão de pânico estará atrelado ao alarme de segurança e, em qualquer movimentação suspeita dentro das escolas, como a ocorrida na capital paulista, o COI será imediatamente acionado e enviará viaturas da Guarda Civil Municipal para tomar todas as providências necessárias com maior agilidade. “Hoje foi um dia muito triste para todos nós. Um dia muito triste para toda a Educação do nosso País. Mais uma vez nos deparamos com cenas de violência de um jovem invadindo um ambiente escolar, desferindo golpes de faca em alunos e em profissionais da educação. Infelizmente uma professora acabou falecendo. Quero prestar toda a nossa solidariedade aos envolvidos nesse dia trágico para todo o nosso País, e falar que aqui, na nossa cidade, nós estamos implementando um sistema de monitoramento 24h em todas as nossas unidades escolares e, nos próximos meses, todas elas estarão com esse sistema, com alarmes implantados. Será um Botão de Pânico para que, em casos que fujam da normalidade, ou ligados à extrema violência, a gente possa com uma ou várias viaturas chegar rapidamente ao local, evitando grandes transtornos ou até um desfecho como o que observamos hoje. A gente vai seguir a nossa missão, trabalhando para proteger a nossa cidade e as famílias que aqui residem”, relatou Lins.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.