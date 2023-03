Câmara Osasco promove palestra para conscientizar sobre autismo

Por Charles Nisz. No dia 3 de abril, a Câmara Municipal de Osasco promoverá palestra sobre Autismo como parte da programação da Semana de Conscientização do Autismo – TEA. O evento acontecerá às 10h, no Plenário da Câmara Municipal, e a palestra será ministrada pela educadora e mestre em Psicologia Educacional e políticas públicas Érica Lemos. Pós-graduada em Neurociências Aplicada em Educação, Érica trabalha como gerente do atendimento especializado na rede municipal de ensino. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) aborda diversas condições marcadas por desenvolvimento neurológico atípico, com déficits na comunicação e interação social. Segundo dados de uma ONG norte-americana com atuação nessa temática, o diagnóstico de autismo cresceu 417% desde 2000. A prevalência atual é de uma em cada 36 crianças de 8 anos, conforme divulgou a Autism and Development Disabilities Monitoring Network (ADDN). O maior crescimento desses diagnósticos ocorreu em grupos de minorias étnicas nos EUA – negros e hispânicos e em meninas. A prevalência nesses grupos cresceu 30% contra um crescimento de 14,6% em crianças brancas. Pela primeira vez, mais de 1% das meninas foram diagnosticadas com autismo. Cerca de 38% dessas crianças apresentam algum tipo de deficiência intelectual. 23,5% apresentam quociente de inteligência limítrofe e 38,5% apresentam QI na faixa média ou superior, conforme esse mesmo estudo da ADDN. Já no Brasil, o crescimento de matrículas de crianças em Educação Especial no ensino fundamental cresceu 9% em 2022 — os dados são do Censo da Educação 2022, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

