Jardim das Flores e Veloso terão Ecoponto 

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco lançou no sábado e domingo, 25 e 26/03, as pedras fundamentais de mais dois ecopontos no município e que serão entregues até o final do segundo semestre. No sábado, 25/03, a administração municipal fez o lançamento da pedra fundamental do Ecoponto do Jardim das Flores, e no domingo, 26/03, do Jardim Veloso.

Para o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, a entrega desses equipamentos traz um ganho muito grande para o município. “É uma grande satisfação poder dar o pontapé inicial a mais um ecoponto. Atualmente atendemos 100% da coleta domiciliar da cidade, ou seja, o recolhimento do lixo doméstico orgânico é feito três vezes por semana em todas as ruas do município. Porém, o nosso maior problema continua sendo o descarte irregular de materiais como móveis e entulhos, por isso, nossas equipes foram criando estruturas para que pudesse regularizar e melhorar a limpeza da cidade, agora nossa meta é entregar um total de 10 ecopontos em toda Osasco”.

O ecoponto do Jardim das Flores será implantado na Avenida Ipê, ao lado da (CEMEI Zaira Colino). Já o do Jardim Veloso ficará na Rua Armando Anjo Corrêa Filho, s/nº.

Atualmente, Osasco conta com quatro ecopontos e quatro miniecopontos. Os ecopontos são equipamentos públicos para o descarte correto dos resíduos e ajudam a combater o descarte irregular de entulho. Nesses locais, a população pode entregar materiais para reciclagem (papelão, garrafas plásticas, latas e vidros) e inservíveis, como móveis velhos, sobras de material de construção (em pequenos volumes) e madeiras, além de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, dentre outros.