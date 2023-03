Osasquenses conquistam vaga no Panamericano de Taekwondo

Por: Giane Vieira

Imagens: Divulgação A equipe de Taekwondo de Osasco, representada pelos atletas Claro Lopes, Carlos Mathaus, Leandro Abner e Taynara Rebeca, integrantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participaram de duas competições internacionais no último final de semana, 25 e 26/3. O classificatório contou com vagas para os jogos Panamericanos e o Pan-Séries II (campeonato do circuito mundial e que vale pontos para o ranking olímpico e mundial e bolsa atleta internacional). Na disputa, Claro Lopes conquistou medalha de ouro, e como campeão carimbou sua vaga para os Jogos Panamericano. Já no Pan Séries II, os 4 (quatro) atletas participaram. Carlos Mathaus e Claro Lopes foram vice-campeões; Leandro Souza, 3° colocado, e Taynara Rebeca não subiu ao pódio, mas fez excelente luta. No dia 12/3, os atletas e o técnico Aaron Vargas participaram do Campeonato Paulista de Taekwondo, em Arujá, São Paulo, e trouxeram para casa 7 (sete) medalhas, sendo 5 ouros e 2 pratas. “Estamos muito felizes com os resultados e mais uma vez agradecemos todo apoio e suporte que o Taekwondo osasquense tem recebido da Serel e da Prefeitura de Osasco”, declarou o técnico Aaron Vargas.

