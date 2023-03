Câmara de Osasco aprova Auxílio Melhor Idade para servidores aposentados e pensionistas

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini. A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta terça-feira (28), um benefício que vai auxiliar os servidores públicos municipais aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO), que recebem até seis salários-mínimos. Trata-se do pagamento do “Auxílio Melhor Idade”, que vai pagar R$ 700 por mês para quem recebe até três salários mínimos. Para aqueles cujos benefícios variam de quatro a seis salários-mínimos, o auxílio será de R$ 585. A proposta, de autoria do presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), e subscrita pelos demais vereadores, atende a reivindicação dos servidores aposentados, por meio da entidade que representa a categoria, o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos dos Municípios de Osasco e Cotia (Sintrasp). De acordo com o Sintrasp, a ideia é que o novo benefício substitua, de forma igualitária, o valor destinado ao vale-alimentação dos servidores inativos. Recentemente, uma decisão na Justiça havia suspendido o pagamento do benefício – o que gerou prejuízos à classe. Solidário às dificuldades dos aposentados e pensionistas, o presidente Carmônio Bastos reuniu-se com os demais vereadores e formulou a proposta de forma conjunto. “Esse é um auxílio que a melhor idade poderá gastar com qualquer coisa. Obrigado a todos os vereadores por entenderem a importância desse projeto e à colaboração na proposta”, disse Carmônio. O vereador Ralf Silva (Republicanos), que preside a Comissão Permanente do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e das Pessoas com Deficiência, também destacou o caráter coletivo do projeto. “Quero parabenizar todos os vereadores pela sensibilidade em ajudar os aposentados e pensionistas do nosso município, para que eles não perdessem o benefício da alimentação, que foi uma decisão judicial”, disse Ralfi. Segundo o vereador, a medida deverá beneficiar cinco mil servidores, entre aposentados e pensionistas. A proposta foi aprovada em dois turnos e, antes de começar a valer, passará pela avaliação do prefeito Rogério Lins (Podemos). Ainda nesta terça-feira, a Câmara aprovou outros quatro projetos e três moções. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS (BREVE) | VÍDEO (ÍNTEGRA)

Watch this video on YouTube

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.