Empossados membros do Conselho Municipal da Habitação para o biênio 2023-2025

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco realizou no dia 27/3, a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional do município para o biênio 2023-2025. O evento aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva e contou com a presença do prefeito Rogério Lins e dos secretários da pasta, Pedro Sotero (titular) e Alex da Academia (adjunto). “Parabenizo a todos vocês que se colocaram à disposição para uma causa tão nobre, sem remuneração, por acreditar que é através da política e da sociedade civil organizada que nós, juntos, vamos avançar nas mais diversas pautas e conseguir levar melhorias para a nossa população. Temos muito trabalho pela frente e podem esperar que a gente tem muita coisa boa para entregar para a nossa cidade nos próximos meses”, destacou o chefe do Executivo, informando que o momento é de muito diálogo com os governos federal e estadual para reduzir o déficit habitacional que há no município, entre outras melhorias em saneamento básico e infraestrutura. Após seu pronunciamento, o prefeito Rogério Lins pediu um minuto de silêncio em homenagem ao Carlão, membro do conselho, que faleceu recentemente. “Diante dos enormes desafios que temos na Habitação, na política habitacional de Osasco, ter essa casa cheia é uma alegria muito grande para nós. Sabemos da luta de cada um, que é uma luta histórica, mas agora estamos vivendo um momento muito bom para o setor, com um novo governo federal, um novo governo do estado. Estamos mais maduros na nossa relação com as entidades, com a população, com a política habitacional, então tenho certeza de que será muito bom compartilhar os próximos desafios com todos vocês”, reforçou o secretário Pedro Sotero. Participaram da cerimônia de posse a co-vereadora Deise Oliveira, Altivoz, os secretários municipais Waldyr Ribeiro (titular) e Persival Santi (adjunto) da Secretaria de Serviços e Obras, Fábio Grossi (titular) e Diego Rainho (adjunto) da Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Roberto Lelis, representando a Associação Mundo Novo, Pedro Henrique, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Osasco, entre outros. Membros do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional – biênio 2023-2025 Secretaria de Habitação Titulares: Pedro Sotero, Rosângela S.Sena, Alex Sandro S. Sá, Cleusa A. Jesus, José Antônio T. Reis/ Suplentes: Mariana E. Campos, Nilton Ociscki, André L.N.Borges, Rodrigo F. Costa, Jair Assaf Secretaria de Finanças Titular: Tânia F. Angiolucci / Suplente: Antenor A. Silva Secretaria de Serviços e Obras Titular: Oscar Buturi/ Suplente: Persival Santi Secretaria de Planejamento e Gestão Titular: Letícia F. Collado/Suplente: Vinícius F. Camargo Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda Titular: Marco A. Villela / Suplente: Vladimir A. Nascimento Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana Titular: Simone O.B. Vargas/ Suplente: Wellington Bernal Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Civil Titular: Carlos E. Carvalho/ Suplente: Wilson C. Lira Unifesp Titular: Álvaro L. S. Pereira / Suplente: Luciana M. Onusic SABESP Titular: Laura A. P. Franco / Suplente: Simone A. Pediconi OAB Osasco Titular: Thainá B. Devecho / Suplente: dra. Fernanda D. Oliveira Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco Titular: Daniel C. Sanches / Suplente: Tatiana P. Marin Associação Comercial e Empresarial Osasco Titular: Helvis Pedroso/ Suplente: Ademar Trevisani Associação dos Construtores de Osasco Titular: Fernando F. Trigo/Suplente: Sérgio AL. Azevedo CREA SP Titular: Leandro A. Fogaça/Suplente: Felippe A. Bergara Amigos do Jardim Baronesa Titular: Gilvan S. Araújo / Suplente: Aldinei U. Bezerra Projeto PASMAA Titular: Geremias N. Siqueira/ Suplente: Sérgio Machado Instituto Ação Comunitária Titular: Cléria A. C. Jardim / Suplente: Carlos A. Rodrigues Associação Mundo Novo Titular: Antônio Roberto Silva / Suplente: José A. Barbosa Associação Viva Quitaúna Titular: Vagner R. P. Camarotto/Suplente: Deusimar P. Jesus Associação Terra é Nossa Titular: Arlete H. Barbosa/ Suplente: Manancelau A. e Silva Grêmio Educacional-Cultural e Habitacional Titular: Robert G. A. Souza/Suplente: Lígia V. Silva FESABO Titular: Dori E.P.Paula/ Suplente: Rozênio N. Vitorio Associação Nova Geração Titular: Antenor B. Souza/ Suplente: Samuek Pereira AVIVE Titular: Antônio Jorge Lapas/Suplente: Lavínia M. A. N. Junqueira Movimento HAB. Casa para Todos Titular: Elisângela F. C.F.Alves /Suplente: Weslei F. Vieira Instituto Estudo Participação e Ação na Comunidade Titular: João Batista C. Albuquerque/Suplente: Tatianna Ramos dos Santos Associação dos Moradores Unidos do Ribeirão Vermelho Titular: Talita Luiza de Medeiros/ Suplente: Valentim Medeiros

