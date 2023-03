Legislativo aprova Moção de Reconhecimento à Fundadora da Associação Camila

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini. A assistente social e fundadora da Associação Camila, Gilma Rossafa, foi destaque nesta terça-feira (28), durante a 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco. Gilma, que participou da Sessão, recebeu a Moção 79/2023, de autoria da vereadora Elsa Oliveira (Podemos), em reconhecimento a sua história de superação. O documento, aprovado por unanimidade em plenário, reconhece Gilma como uma mulher de fibra, que superou um momento de muita dor para “arregaçar as mangas” e se posicionar como uma “agente de transformação” na região do bairro Jardim Conceição. “Gilma teve a filha envolvida em um episódio de violência e, 40 dias depois, bem no Dia das Mães, a Camila não resistiu e veio a falecer”, recordou a vereadora Elsa, ao falar sobre o contexto que motivou a criação da Associação que leva o nome da filha da homenageada. A morte de Camila aconteceu no dia 12 de maio de 1997 e, desde então, Gilma começou a luta par encontrar paz. “Anos depois, ela transforma essa dor em luta e funda a Associação Camila”, completou Elsa Oliveira. A associação atua na defesa dos direitos sociais e pela promoção da cultura de paz, por meio do atendimento a crianças, adultos e idosos, em ações articuladas com a assistência social, escolas e Conselho Tutelar. A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) enfatizou o trabalho de Gilma na Secretaria de Saúde. “Na Saúde, essa mulher mandou muito bem e foi bem na época em que trabalhamos juntas. Ela fez um grande trabalho em prevenção com as mulheres, crianças e idosos como diretora e deu exemplo de gestão”, disse. O vereador Batista Comunidade (Avante) parabenizou a colega Elsa pela moção e pela escolha do nome de Gilma. “Tive a oportunidade de conhecer essa mulher na minha primeira eleição. Uma pessoa super respeitosa. Quero deixar um forte abraço e que Deus possa continuar te dando força para continuar tocando os teus sonhos”. Já o presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), parabenizou Gilma pelo trabalho e frisou sua competência. “Em qualquer departamento para cuidar de pessoas, a Gilma vai bem”, comentou. O vereador Josias da Juco (PSD) enfatizou a importância do trabalho de Gilma e de instituições como a Associação Camila na formação de jovens. Ele citou o caráter preventivo das ações da Associação, em contraponto à tragédia ocorrida na última segunda-feira (27), quando um aluno de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras pessoas em uma escola estadual na Zona Oeste da capital paulista. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS (BREVE) | VÍDEO (ÍNTEGRA)

Watch this video on YouTube

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.