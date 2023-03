Osasco é uma das melhores cidades para empreender, aponta Enap 

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Divulgação Segundo levantamento do ICE (Índice de Cidades Empreendedoras), divulgado nesta semana, Osasco é uma das melhores cidades para empreender no país. A pesquisa, realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), é considerada o principal raio-x do ambiente de negócios do Brasil. Os 101 municípios mais populosos são avaliados desde 2014. Sete quesitos são considerados: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Osasco ficou em segundo lugar no quesito Acesso a Capital, atrás da cidade de São Paulo. Sobre esse tópico, os pesquisadores explicaram que a “facilidade em obter recursos financeiros” é um dos “principais motivos para empreendedores se arriscarem em novas oportunidades”. Osasco também se destacou em Mercado, ficando em 4° lugar, atrás de Niterói (RJ), Jundiaí (SP) e Brasília (DF). Mercado é composto por dois subdeterminantes, Desenvolvimento Econômico e Clientes Potenciais, cada um baseando-se em três indicadores, os quais ajudam o empreendedor a conhecer as maiores cidades brasileiras no sentido de saber se elas seriam boas opções para se explorar novos empreendimentos. Osasco avançou nesse quesito, subindo uma posição no ranking, indo para o quarto lugar, seguida de São Bernardo do Campo (5° lugar). Já em relação ao subdeterminante Clientes Potenciais, Osasco se destaca por ser uma das cidades brasileiras com o PIB per capita maior que cem mil reais, mais que o dobro da média da amostra, que é de um pouco menos de trinta e nove mil reais. No ranking geral, Osasco ficou em 11º lugar, atrás de São Paulo, Florianópolis (SC), Joinville (SC), Brasília (DF), Niterói (RJ), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Macapá (AP) e Goiânia (GO). Os dados estão disponíveis em:

Conteúdo oficial – Verificado

