Poli Norte encerra Mês da Mulher com palestras sobre a saúde feminina 

Para finalizar a programação Mês da Mulher da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco, na sexta-feira, 31/03, durante todo o período da manhã, a Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso – zona Norte, realizará uma série de atividades de promoção à saúde da mulher com orientações às usuárias. Serão realizadas três palestras, a primeira com o tema “Câncer do colo do útero/Endometriose: Importância da adesão da mulher às consultas e realização de exames preventivos”, ministrada pelo médico Rodrigo Augusto Batista Lopes e acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove). Na segunda palestra serão abordados “Os cuidados e a Importância da alimentação saudável na Saúde da Mulher”, pelo Serviço de Nutrição da Policlínica, coordenadora a médica Monica Romualdo e Acadêmicos do Curso de Nutrição da UNINOVE. O evento também contará com “Orientações sobre os cuidados gerais para a Saúde da Mulher”, com o Núcleo de Educação em Saúde da Atenção Secundária e alunos do Curso Técnico em Enfermagem – SENAC Osasco. O evento é uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio do Departamento Geral da Atenção Secundária (DGAS), Direção Técnica e Gerência Administrativa PZN e Núcleo de Educação em Saúde da Atenção Secundária. Serviço Encerramento do Mês da Mulher Data: 31/03 Horário: Período da manhã Local: Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso – Zona Norte Avenida Getúlio Vargas, 889 Telefone: (11) 2183-8600

