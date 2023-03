Osasquenses conquistam 9 medalhas  no Campeonato Paulistade Hapkido

Texto: Giane Vieira

Imagens: Imagens A equipe osasquense de Hapkido, integrante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou no domingo, 26/03, do 5º Campeonato Paulista de Hapkido Tradicional, realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), Jardim Britânia, Caraguatatuba. O campeonato contou com a participação de 220 atletas de 17 academias das cidades de Osasco, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Itu, Itatiba, Jacareí, Piracaia, São José dos Campos, São Paulo, Taboão da Serra e Ubatuba. Os atletas disputaram em provas de saltos em altura e distância (Napop); defesa pessoal com e sem arma (Hoshinsool); quebramento (Kiopa), armamento (Byungsool) e lutas. Nove atletas osasquenses participaram em sete categorias, entre salto, lutas e defesa pessoal. Todos conquistaram medalhas, somando oito medalhas de ouro e uma de bronze, finalizando em 5º lugar por equipe. “Parabéns aos técnicos e equipe de Hapkido. Realizaram uma excelente competição com um resultado muito expressivo”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara. Confira os resultados individuais: Técnicos: Vinicius Gomes e Diego domingos Edivaldo Peixoto – 1° lugar Evandro Ferreira – 1° lugar Emily Peixoto – 1° lugar Kaique Silva – 1° lugar Gustavo Simoes – 1° lugar Guilherme Canela – 1° lugar Lucca Ferreira – 1° lugar Pedro Rigoleto – 3° lugar Victor Peixoto – 1° lugar

Conteúdo oficial – Verificado

