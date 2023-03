Osasco participa do encontro de líderes do Movimento “Todos à Mesa”

Texto: Olga Liotta

Arquivo: Movimento todos à Mesa Osasco participou do Movimento “Todos à Mesa”, evento que reuniu lideranças de 22 empresas brasileiras e multinacionais para tratar, entre outros assuntos, sobre a redução da fome e desperdício de alimentos no Brasil, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 2, 12 e 17) e a Lei Federal nº 14.016, de 23 de junho de 2020. Co-idealizado pelo Ifood e Connecting Food, o encontro aconteceu no auditório do iFood, dia 21/3, na sede da empresa, na Vila Yara. Sob o lema “Se não nós, quem?” foram apresentados os 3 (três) pilares do pacto de engajamento de trabalho: fortalecimento de redes de distribuição de alimentos, articulação regulatória e promoção do tema na sociedade. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, foi representado pelo diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco e líder do Banco de Alimentos, João Perez. Osasco é referência em razão dos trabalhos desenvolvidos pelo Banco de Alimentos no combate ao desperdício de alimentos e na política de segurança alimentar. Além disso, vem apoiando o movimento na redistribuição de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social. “O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco e o Banco de Alimentos, além de manifestarem apoio ao Movimento, ressaltam que esta ação coletiva empresarial vem impactando na vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar no município. Será muito bom que mais empresas de Osasco e região integrem esse movimento”, ressaltou Perez. O “Todos à Mesa” é a primeira coalizão brasileira de empresas e organizações que se unem para reduzir os impactos da fome no Brasil e atuar na redução do desperdício de alimentos por meio do fortalecimento de redes de redistribuição, articulação de um ambiente regulatório favorável para a doação de alimentos e conscientização sobre o tema. Por meio de compromisso público e carta de intenções, o movimento espera atrair novas empresas para se “sentarem à mesa” até 2025. Atualmente, fazem parte do movimento Assaí Atacadista, Bauducco, Carrefour, Camil, Connecting Food, Danone, D’Maria, DPA Brasil, Facily, Frexco, GPA, Grupo Bimbo, iFood, Kraft Heinz, Lopes Supermercados, M. Dias Branco, Mondelez, Nestlé, Nutriens, PepsiCo, Supermercados Nordestão e Yara fertilizantes.

