Osasco é uma das mentoras da segurança alimentar em cidades de 3 estados brasileiros

Texto: Olga Liotta

Imagens: Divulgação Osasco é cidade mentora do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (Luppa), vinculado ao Instituto Comida do Amanhã e Iclei América do Sul (Governos Locais pela Sustentabilidade), associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável. No início de março, a cidade começou a prestar mentoria para os municípios de Araraquara/SP, Bragança/PA e Palmas/TO. Além de Osasco, integram o grupo de cidades mentoras, São Paulo, Curitiba, Salvador e Recife. Juntos, os cinco municípios apoiarão outras 27 cidades do Brasil em políticas públicas em sistemas alimentares e de segurança alimentar e nutricional. Tal participação de Osasco no Luppa se deve à sua expertise e experiência acumulada nas ações desenvolvidas no Banco de Alimentos Municipal, Programa Nosso Futuro, Alimentação Escolar, Agricultura Urbana e no projeto de Hortas Pedagógicas nas escolas municipais, ferramenta do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e que tem parceria de empresas e instituições. “Em Osasco realizamos uma série de intervenções propositivas em prol da segurança alimentar local e de apoio às cidades no desenvolvimento de políticas de segurança alimentar. A política pública se inicia através de um problema e isso demanda um trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade civil”, pontuou João Paulo Pucciariello Perez, diretor do departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco e líder do Banco de Alimentos. Segundo Perez, no dia 26 de abril, está previsto, em parceria com a FGV/SP, um Seminário de Segurança Alimentar abordando o tema “Diálogos Intersetoriais Sobre Segurança Alimentar: Desafios e Inovações”, que reunirá empresas, conselhos, negócios de impacto social, terceiro setor e órgãos públicos federais e estadual. O evento é gratuito e será realizado na sede da FGV, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube. “Também segue a modernização do Banco de Alimentos. Em breve, as obras do órgão, localizado na Vila Pestana, terão início. Certamente, o Banco de Alimentos de Osasco será um dos mais modernos do País”, reforçou. Balanço de ações Osasco integra o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana desde 2022, sendo uma das 11 cidades do País inseridas, entre 200 cidades do mundo, na agenda de compromissos voltada à sustentabilidade e segurança alimentar e Agenda 2030/ONU. Em 2022 participou do Fórum Global no Rio de Janeiro/RJ. O município é conveniado com a WFP/Nações Unidas/ONU, maior agência humanitária do mundo, membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, e do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, órgão de assessoramento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Semanalmente, o Banco de Alimentos, que tem parceria com as Universidades São Judas Tadeu, Anhanguera Osasco e FGV, recebe representantes de órgãos públicos das três esferas para conhecer e reproduzir projetos como o Banco de Alimentos, Agricultura Urbana e Hortas Pedagógicas, que colaboram na alimentação de diversas famílias. Atualmente, o Banco de Alimentos de Osasco conta com 90 entidades sociais locais apoiadas e 15 empresas para manter o seu funcionamento, que atende mais de 3 (três) mil famílias por semana, ou seja 9 (nove) mil pessoas direta e indiretamente atendidas. Além de todo esse compromisso com a sociedade civil, Osasco é gestora de dois conselhos municipais, o COMSEA (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional) e Caisan (Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar) e possui o programa nosso futuro, que atende mais de 30 mil famílias através de transferência de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar.

Este conteúdo oficial foi verificado por RJ983



Fonte Oficial

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.