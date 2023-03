Lei que conscientiza sobre climatério e menopausa é sancionada

Por Deniele Simões Osasco já conta com uma legislação específica para conscientizar a população sobre saúde e qualidade de vida na fase do climatério e da menopausa. De iniciativa do poder Legislativo, a Lei 5.234/2023 institui no Calendário Oficial do Município de Osasco a Semana de Conscientização sobre a Qualidade de Vida da Mulher em Estado de Climatério e Pós-Climatério em Decorrência do Processo de Menopausa. O projeto que deu origem à nova lei é de autoria da vereadora Lúcia da Saúde (Podemos). Ela idealizou a Semana pensando em levar informações sobre o tema à população. O climatério é conhecido como o período de transição em que as mulheres passam da fase reprodutiva para a pós-menopausa – após a última menstruação. Essa fase é conhecida por causar desconforto por conta da queda natural na quantidade de hormônios – o que deixa as mulheres mais vulneráveis a problemas como depressão, perdas ósseas, infecções, calores, alterações no humor etc. Como Será De acordo com a nova lei, as ações deverão acontecer na segunda semana de março e tem como referência o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O objetivo é promover a saúde física e mental das mulheres por meio de ações e campanhas publicitárias institucionais, atividades educativas, audiências públicas, debates, palestras, seminários, capacitações e outras ações. “Temos que ter esse debate aqui na Câmara, nos postos de saúde, para que possa ter essa orientação às mulheres”, disse Lúcia da Saúde, quando o projeto foi votado, no final de fevereiro deste ano. Lúcia esclareceu que apresentou a proposta porque Osasco ainda carece de um programa mais voltado para o tratamento dos efeitos do climatério, embora existam políticas públicas voltadas à preservação da família, da vida e da saúde da mulher, por meio de unidade exclusiva.

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.