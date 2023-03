Programa Nossa História homenageia pessoas que valorizam a política como instrumento de transformação da cidade

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. O filósofo grego Aristóteles afirmava que “o homem é um ser político por natureza”. Há quem diga que não goste de política e há aqueles que são apaixonados por política e que efetivamente agem para que ela vise o bem comum e que possa ser colocada em prática para todos os cidadãos. A 82ª Edição do Programa Nossa História, realizada na manhã desta quinta-feira (30) homenageou homens que dão sentido à essência da política. Conduzindo e hasteando a bandeira de Osasco, o empreendedor, aspirante da Juco em 1978 e voluntário de projetos sociais ligados ao esporte, Rodnei Batista, se orgulha de ser mesário na Zona Eleitoral no Jaguaribe. Josias da Juco (PSD), presidente em exercício da Frente Parlamentar Nossa História, conhece Rodnei e elogiou a atuação do empreendedor. “O Rodnei mora ali na região do Jaguaribe e está sempre preocupado com o desenvolvimento da cidade e do bairro e isso é muito importante”, comentou o parlamentar. Econômico nas palavras, Rodnei agradeceu pelo convite e disse que estava honrado em participar da solenidade. Ramiro Pinto Gonçalves conduziu e hasteou a bandeira de São Paulo. Morador de Osasco desde 1969, agricultor e metalúrgico, apaixonado por Osasco, declarou seu amor e respeito pela cidade que o recebeu e pela família que construir na cidade que adotou. “Estou muito feliz e orgulhoso dessa cidade e do povo osasquense. Principalmente daqueles que estão à frente da administração. Sou fã da política, sem ela ninguém vive. Agradeço ao prefeito, ao presidente da Câmara, aos vereadores e todas as autoridades dessa cidade. Eu tenho muito orgulho da família que Deus me deu, minha família é tudo. Obrigado Osasco”, afirmou, emocionado, Ramiro Gonçalves. Antes de pensar em se tornar uma pessoa pública, o administrador de empresas, grafiteiro reconhecido em Osasco e vereador suplente na Câmara, Eron Silveira (PDT), tem a política no sangue. Acompanhava o pai quando era criança ainda na época da redemocratização do país, na década de 1980. “É uma emoção muito grande poder participar deste ato cívico e poder construir a história dessa cidade, como cada um que aqui está faz. Minha história é muito parecida com muitas outras. Mas o meu diferencial é que eu me envolvi com a arte e com a política e isso me deu sensibilidade e capacidade de pensar no coletivo”, falou Eron, ao concluir que a “vitória de um político não está nas urnas, está no legado que ele deixa para a cidade”. Josias da Juco reforçou o papel dos homenageados na construção da cidade e de como cada um contribuiu nas ações de responsabilidade social e ambiental. “É como diz o hino de Osasco: ‘de mãos dadas, cultura e raças, se embalaram num mesmo querer; e do sonho se fez a cidade, que hoje se orgulha de ser’. Cada um dos que estão aqui ajudaram a construir essa cidade, se preocuparam e zelam por ela”, finaliza Josias. MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra) | REPORTAGEM | EDIÇÕES ANTERIORES

