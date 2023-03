Prefeitura entrega nova Praça de Esportes do Jardim Rochdale  

A Prefeitura de Osasco entrega neste sábado, 01/04, às 14h, a nova Praça de Esportes do Jardim Rochdale, localizada na rua Santa Rita, S/N, ao lado da Fábrica de Cultura. O evento contará com show especial da Banda Djavú e DJ Juninho Portugal, e dos grupos Forró Dança Xote e Forró Agito Geral. A entrega da nova praça faz parte de uma programação especial com obras e serviços, intitulado “61 Anos – Osasco+”, que será entregue ao longo de 2023. O espaço contará com uma marquise para realização de eventos ao ar livre, área pet, playground, espaço de convivência, quadra poliesportiva e pista de skate, além de paisagismo, plantio de árvores frutíferas, iluminação de LED e novo calçamento, com sistema de drenagem de água. Outra novidade é a academia de alto rendimento, completa, com equipamentos em aço inox e piso emborrachado, pronta para oferecer mais qualidade de vida aos moradores. SERVIÇO Show de entrega da nova Praça de Esportes do Jardim Rochdale. Banda Djavú e DJ Juninho Portugal Forró Dança Xote Forró Agito Geral. Data:01/04 Horário:14 horas Local: Rua Santa Rita, S/N – Rochdale

