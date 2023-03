Secretária municipal de Compras e Licitações é homenageada na Câmara de Osasco

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. A Secretaria Executiva de Compras e Licitações da Prefeitura de Osasco foi criada em 2020, permitindo que o então departamento ganhasse mais autonomia para agilizar os processos de licitação e compras, fundamentais para o desenvolvimento da cidade. À frente da gestão das Licitações e Compras da Prefeitura desde 2017, Meire Regina Hernandes foi homenageada pela Câmara de Osasco, durante a 15ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (30). A Moção de Aplauso foi proposta pelo Vereador Josias da Juco (PSD) e aprovada por unanimidade. O parlamentar justificou a homenagem ressaltando a importância da Secretaria Executiva para a cidade. “A Secretaria deveria constar em todas as placas de inaugurações da cidade, porque é o trabalho desta equipe — que tem a Meire à frente dos trabalhos — que faz com que a cidade se desenvolva”, comentou Josias, agradecendo os servidores que atuam na Secretaria Executiva. “A gente sabe que há dificuldades, mas eu sei que sua equipe tem comprometimento, tem cuidado com todos os detalhes, vocês respeitam o dinheiro público. Sei que atuar nesta Secretaria não é fácil e vocês merecem todo nosso respeito”, concluiu o vereador. Délbio Teruel (União Brasil) usou a tribuna para elogiar a postura e competência de Meire Regina. “Eu fico muito feliz de poder usar a tribuna para honrar as pessoas que fazem parte da construção dessa cidade”, afirmou Teruel, salientando a competência, seriedade e responsabilidade da profissional à frente da Secretaria Executiva de Licitações e Compras. “É um prazer ver que há tantas mulheres competentes, inteligentes, nos representando tão bem no Executivo”, comentou Cristiane Celegato (Republicanos) ao elogiar o trabalho de Meire Regina. Julião (PSB) reforçou a importância de saudar e reconhecer o trabalho dos profissionais que são eficazes e responsáveis em suas atuações. “É fundamental o reconhecimento do trabalho sério, com uma equipe competente, qualificada, que permite o crescimento da cidade”. Os vereadores não pouparam elogios à Meire Regina. Elsa Oliveira falou sobre os desafios enfrentados pela secretária. “Você tem força, isso é seu. Osasco ganhou um presente quando você assumiu essa responsabilidade com essa equipe que está junto para o que der e vier”, disse Elsa Oliveira. “A nossa cidade só cresce com pessoas e equipes competentes que precisam trabalhar em conjunto para o desenvolvimento da cidade, assim como vocês fazem”, declarou José Carlos Santa Maria (Patriota). O presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), falou sobre o profissionalismo de Meire Regina, ao lembrar o quanto a profissional o ajudou quando ele estava à frente da Secretaria de Esporte, na primeira gestão do prefeito Rogério Lins. “Você sempre me orientava e explicava o que podia e o que não podia ser feito. Você fazia com que colocássemos os pés no chão e respeitava a urgência de cada uma das secretarias”, comentou Carmônio Bastos, ao agradecer a secretária e sua equipe. Pós-graduada em Direito Tributário e MBA em Gestão Pública, Meire Regina agradeceu a equipe e reforçou o papel de sua equipe na execução dos trabalhos. “Eu tenho uma equipe pequena, mas extremamente profissional e qualificada. Nós precisamos ter muita responsabilidade porque erros comprometem o desenvolvimento da cidade. Precisamos seguir rigorosamente os trâmites legais e isso o grupo faz com excelência”, disse a homenageada ao explicar o funcionamento da Secretaria Executiva de Licitações e Compras.

