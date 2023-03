Feira comercializa produtos cultivados pelos  conviventes do CER II Edmundo Burjato   

A próxima edição da feira acontece no dia 26/4, das 14h às 16h30 Texto: Francine Maia

Fotos: Caio Henrique / Larissa Pires Participar de todo processo de uma horta, do manuseio da terra à preparação do solo, do plantio até a colheita dos vegetais, esses são alguns dos objetivos da Oficina de Meio Ambiente do CER II (Centro Especializado em Reabilitação) Dr. Edmundo Campanhã Burjato, que propõe aos 177 conviventes sentirem diferentes texturas, cheiros e sabores, além de participarem da Feira Burjato que, desde outubro de 2022, é aberta para a comunidade e comercializa os produtos cultivados na unidade. Realizada toda última quarta-feira do mês com entrada pelo portão dos fundos do CER II, na Rua Luiz Antônio Padrão, no Jardim Cipava, a última edição da Feira Burjato do dia 29/3, estava com as cestas e mesas fartas de hortaliças, ervas para chás, temperos e PANCs (plantas alimentícias não convencionais). Divididos em 16 turmas, os cuidados nas hortas são diários e orientados pelo técnico de meio ambiente, Italo Freitas. Para manter ainda mais fresquinhos os produtos, a colheita é feita pelos conviventes uma hora antes ou durante a Feira Burjato. Alface, agrião, rúcula, couve, melissa, boldo, salsinha, orégano, manjericão e ora-pra-nóbis eram alguns dos produtos comercializadas pelos próprios conviventes que também se encarregaram de convidar os moradores da região a participarem da feira. Cada item era vendido a R$ 2,00, valor que será revertido para a compra de novas mudas, terra, adubo e sombrites para o projeto. Para Bruna Matricarde de Oliveira, de 77 anos, mãe do convivente Mário Renato de Oliveira, de 48 anos, a participação de todo o processo, tanto da horta, quanto da feira, ressalta ainda mais a posição de cidadãos dos frequentadores do CER II. “É maravilhoso, porque eles plantam, colhem e vendem, faz a diferença na vida deles, se sentem bem sendo cidadãos participantes. Para nós é muito especial, porque acabamos participando de tudo isso que eles podem fazer e também podemos consumir, levamos para casa, então é muito bom”, declarou Bruna. Vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco e gerenciado pelo Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde (IGATS), o CER II oferece oficinas, reabilitação e intervenção terapêutica para crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e/ou física. “A horta fecha um ciclo de um processo terapêutico das oficinas de Meio Ambiente, com preparação de solo, cultivo das sementeiras, transplante de muda, colheita e venda. Dentro do processo é levado em consideração que o elemento terra possibilita ao convivente um momento de descompressão”, elucidou o coordenador das oficinas terapêuticas promovidas pelo IGATS, Ricardo Bezerra G. da Silva. “Eu venho todos os dias no Edmundo Burjato com meu filho e quando tem a plantação é ótimo para ele”, afirmou Cícera Silva Santos, de 60 anos, mãe do convivente Willian da Silva Santos, de 33 anos. Serviço A próxima edição da Feira Burjato acontece no dia 26/4, das 14h às 16h30. Local: Rua Luiz Antônio Padrão s/n – Jardim Cipava

Conteúdo oficial – Verificado

