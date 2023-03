Atleta de Jiu-Jitsu de Osasco  é vice-campeão paulista  

O atleta de Jiu-Jitsu de Osasco, Bayron Rezende, integrante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu (CBJJE), no Ginásio Olímpico do Ibirapuera “Mauro Pinheiro”, em São Paulo. Cerca de 3000 atletas de outras cidades e estados, divididos em categorias do infantil ao Master 6, em suas respectivas categorias de peso e faixa, participaram da competição. Bayron competiu na categoria Pesadíssimo, na faixa marrom, na disputa pelo 1º lugar. A luta durou cinco minutos e foi acirrada. No final da luta, faltando 40 segundos, o osasquense obteve a oportunidade de fazer 4 (quatro) pontos numa suposta ‘ida para as costas’. Porém, na tentativa do golpe, o adversário defendeu o ataque até o final do combate, conseguindo a vantagem. Rezende finalizou a luta em 2º lugar, garantindo o vice-campeonato. “Foi minha estreia na faixa marrom. Notei que os atletas são mais técnicos e irei treinar mais para as próximas competições. Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores oficiais, em especial a Serel e a Prefeitura de Osasco”, comentou o atleta.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.