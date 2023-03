Osasco homenageia participantes da  ação do cachorro-quente de 61 metros  

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 30/3, a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco realizou um evento de agradecimento aos dogueiros, entidades e outras personalidades que ajudaram a cidade a conquistar o título de maior cachorro-quente e maior distribuição do lanche no Brasil. O encontro aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Aline Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa, entre outras autoridades.

A ação que garantiu a Osasco os dois títulos foi realizada no dia 25/2, em comemoração aos 61 anos do município. Na ocasião foi montado um cachorro-quente gigante de 61 metros de comprimento no Calçadão da Rua Antônio Agú. Para confeccionar o sanduíche, foram utilizados 300 kg de pães, sendo 5 unidades de 10 metros cada e outro de 11 metros, 300 kg de salsichas (2 mil salsichas), 180 kg de purê de batatas, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda.

Em sua fala, o prefeito ressaltou a importância da participação de todos na conquista dos títulos. “A gente não faz nada sozinho. E se nós recebemos esse reconhecimento é graças a vocês”, afirmou Rogério Lins, que também destacou outras ações da Setide, entre elas a consolidação do Polo Tecnológico de Osasco, que deve ser entregue nas próximas semanas, oferecendo qualificação profissional aos osasquenses.

Já o deputado estadual Gerson Pessoa destacou que ação marca a história do município. “Acho que nada melhor do que agradecer. Deixo aqui a vocês meu agradecimento pelo evento incrível que fizeram, colocando Osasco em destaque mais uma vez, inclusive com uma atividade que se torna histórica”, concluiu.

Luciano Camandoni, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, falou do quanto o pequeno e o médio comércio são importantes para a economia. “São os pequenos e médios empreendedores que fazem a diferença em uma cidade. E se Osasco hoje é pujante é graças a vocês”, disse. “E hoje a gente tem sim uma gestão que se preocupa em fazer obras, que se preocupa com arrecadação, mas que principalmente reconhece os esforços de cada um de vocês”, assegurou.

Atualmente, são quase 200 carrinhos licenciados para a venda do lanche no município e que comercializam entre 25 a 60 cachorros-quentes por dia, cada um. Há sanduíches para os mais variados gostos, o que faz Osasco ser reconhecida como a capital do cachorro-quente.