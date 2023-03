Após um mês, Eron Silveira deixa Câmara Municipal e retorna à suplência

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini. Durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta quinta-feira, o vereador Josias da Juco (PSD) pediu uma saudação especial ao colega Eron Silveira (PDT). O parlamentar do PDT deixa a Casa depois dos 30 dias previstos como suplente de Adauto, também do PDT. Em sua passagem pela Câmara no mês de março de 2023, o parlamentar do PDT apresentou e aprovou o projeto da Guarda Civil Ambiental. O propósito desse grupamento é melhorar a fiscalização ambiental na cidade. “Quero deixar registrada a minha alegria em conviver com o Eron nesses 30 dias. Em nome do PSD, quero desejar boa sorte na sua jornada”, declarou Josias. Ralfi Silva (Republicanos) também teceu elogios a Eron. “Uma pessoa séria, comprometida, capacitada. Que você volte como titular”. Cristiane Celegato, Pelé da Cândida, Batista Comunidade, Ana Paula Rossi, Juliana da AtivOz, Délbio Teruel e o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, também fizeram declarações cumprimentando o colega. “Também fui suplente, de dois vereadores diferentes, e foi um grande aprendizado para mim. Torcemos para que você volte como titular na próxima legislatura”, declarou Carmônio Bastos (Podemos). Silveira agradeceu as manifestações do plenário. “Gostaria de usar essa última fala para agradecer a acolhida de todos aqui. O afastamento do Adauto me deixou apreensivo, mas fui muito bem recebido por todos na Casa”.

