Especialista em Direito das vítimas de Violência Sexual recebe aplausos da Câmara

Por Ana Luisa Rodrigues Advogada e mestre em Positivação Constitucional e Direitos Humanos, Lea Carta da Silva, recebeu uma Moção de Aplauso, proposta pelo vereador Ralfi Silva (Republicanos), pelo trabalho desenvolvido, principalmente pela palestra “Violência Sexual Intrafamiliar”, ministrada na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A Moção foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares durante a 15ª Sessão Ordinária realizada nesta quinta-feira (30). “Lea possui graduação e mestrado, é professora, é assessora do Tribunal de Ética da Subseção de Osasco. A palestra que ela ministrou na OAB , levou conhecimento e esclarecimento sobre o tema e isso é muito importante para a sociedade”, comentou Ralfi Silva ao justificar a propositura. Em 2016, Lea defendeu a tese de mestrado que tinha como tema: “A reconstrução da dignidade de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual”. São mais de 15 anos de experiência no assunto. Para a advogada, o tema, espinhoso, precisa ser abordado com cuidado para que as pessoas possam se envolver no assunto e discutir políticas públicas mais eficazes. “Meu sonho é deixar uma semente que possa transformar a vida daqueles que são vítimas de violência sexual. Infelizmente esse é um problema enfrentado em todos os lugares do mundo, alguns estão mais avançados em relação ao enfrentamento, por isso a discussão precisa ser constante”, comentou a advogada. Além de receber a Moção de Aplauso, Lea aproveitou a oportunidade para conversar com a Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Ana Paula Rossi (PL). “Há muito tempo debatemos a necessidade de criar equipes multidisciplinares para atender as vítimas de violência. A gente não pode deixar de dar suporte a essas vítimas e a Ana Paula está muito envolvida nessas questões”, afirmou Lea Carta. Ana Paula Rossi, que está à frente da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Osasco, tem o tema como recorrente nos debates e audiências na Casa de Leis. Para a parlamentar o assunto precisa ser tratado incansavelmente. “É preciso insistir no assunto e cobrar para que as políticas públicas que combatam a violência sejam mais eficientes. A formação de equipes multidisciplinares permite o atendimento e o suporte integral da vítima”, esclarece Ana Paula Rossi.

Conteúdo Oficial – Verificado

