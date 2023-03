Parlamentares propõem soluções para conter violência nas escolas

Por Deniele Simões O ataque de um adolescente de 13 anos à Escola Estadual Thomazia Montoro, no início desta semana, chocou o Brasil e levantou uma série de questionamentos a respeito da segurança nas escolas e ao sistema educacional brasileiro. Durante a 15ª Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram a Moção de Repúdio ao ataque, que culminou na morte de uma professora de 71 anos e deixou outras quatro pessoas feridas na escola, que fica no bairro Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo, vizinha de Osasco. O documento, de autoria da vereadora Cristiane Celegato (Republicanos), ganhou forte repercussão em plenário e levantou as possíveis causas que teriam motivado o ato, além de soluções para conter a escalada de violência nas escolas. Segundo a parlamentar, os dados sobre violência nas escolas são alarmantes. “No Brasil tivemos 23 casos, sendo 12 em escolas estaduais, 6 seis em escolas municipais, um ataque em colégio cívico-militar e outros quatro em escolas particulares. Precisamos de mais amor e menos ódio”, disse Cristiane. A vereadora defendeu medidas para conter a proliferação de grupos de ódio na internet incitando a violência e políticas públicas que transformem as escolas em locais de acolhimento e bem-estar. “Precisamos que as famílias estejam atentas”, afirmou. O vereador Joel Nunes (Republicanos) questionou a apatia diante do problema. “Até quando as autoridades vão ficar sentadas vendo tudo isso, sem tomar atitude? Temos que olhar com mais carinho e ter mais assertividade para inibir essa violência nos colégios”. O vereador Pelé da Cândida (MDB) atribui a violência à mudança de comportamento das novas gerações. “O jovem, com a tecnologia, acaba se trancando dentro de casa. O mundo dele é a tecnologia, mas percebe que a vida não é só aquilo e se frustra”. A vereadora Juliana da AtivOz (PSOL) defendeu políticas públicas eficientes na área da educação e citou o sociólogo Darcy Ribeiro. “A crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto”. Segundo ela, o assunto nunca foi tratado como prioridade pelos governos. “Senão teríamos a melhor educação do mundo, porque recurso vem”. Ela defendeu melhores salários e condições de trabalho para os professores, além de infraestrutura adequada aos alunos. Detector de Metais Os vereadores Joel Nunes, Ralfi Silva (Republicanos) e Délbio Teruel (União) defenderam equipamentos como os detectores de metais para prevenir atos de violência. “Nós não vamos ficar omissos em trabalhar para implementar na cidade o que já deu certo na cidade de Chapecó (SC). Eu e o Carmônio demos entrada no projeto que propõe a instalação de detector de metais nas escolas”, disse. O Projeto de Lei 28/2023, de autoria do presidente Carmônio Bastos (Podemos), está em tramitação na Casa e deve passar pela análise das Comissões antes de ser votado.

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.