Autores de “Osasco Terra de Valor” recebem Moção do Legislativo

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini. Os ativistas culturais Orlando da Silva e Clóvis Ribeiro receberam homenagem durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (30), pelo lançamento da música “Osasco Terra de Valor”. A obra homenageia a cidade de Osasco pelos 61 anos de emancipação político-administrativa e destaca elementos históricos e culturais que caracterizam a cidade. A ligação com o cachorro-quente, com a viola e com o trabalho operário são enfatizadas na letra, assim como a estação ferroviária, a proximidade com o rio Tietê e a saga de Antônio Agu – imigrante italiano que fundou a Vila Osasco. Os autores da canção participaram da Sessão e receberam uma versão emoldurada da Moção em plenário. O autor do documento, Michel Figueredo (Patriota), enalteceu o trabalho da dupla. “Vocês são artistas que elevam o nome da cidade. Sei o quanto vocês batalham pela cultura e pela cidade de Osasco. Continuem nesse caminho”, disse o parlamentar. O vereador Batista Comunidade (Avante) agradeceu o colega Michel pela iniciativa da Moção e reforçou a importância dos artistas locais. “Às vezes são pessoas invisíveis, que passam despercebidas. Espero que o nosso município possa ter um olhar mais profundo para esses artistas, que são moradores da nossa cidade, que fazem muito e, às vezes, não são reconhecidos”, concluiu. Veja um vídeo com a dupla executando a canção “Osasco Terra de Valor”: https://www.youtube.com/watch?v=QsmAVijTOao%22%20title=

