Câmara Municipal parabeniza retomada do Parlamento Oeste

Por Charles Nisz Durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta quinta (30), o vereador Paulo Júnior (PP) apresentou uma Moção de Apoio pela retomada das atividades do Parlamento Oeste, entidade que congrega 12 municípios do oeste da Região Metropolitana de São Paulo. “A retomada desse organismo, com 12 prefeitos e mais de 300 vereadores, será importante para trazer mais investimentos públicos em infraestrutura para a nossa região”, sublinhou o parlamentar do PP. Mobilidade e gestão dos resíduos foram dois temas citados por Paulo Júnior, que parabenizou o vereador Thiaguinho, de Itapevi, escolhido para presidir o Parlamento Oeste. O vereador Batista Comunidade (Avante) endossou a Moção e também congratulou a retomada da entidade regional. Josias da Juco (PSD) sublinhou a boa relação entre Osasco e Itapevi. “Fui secretário do Parlamento Oeste e procuramos auxiliar até cidades de fora da região sobre temas como saneamento e as divisas da cidade”. Délbio Teruel (União Brasil) relembrou as origens do Parlamento Oeste, fundado como Câmara Oeste. “Tudo isso começou em 1998, cuja ideia era amplificar as discussões sobre as políticas públicas na região. Eram apenas sete municípios”, relembrou o vereador. Recentemente, assumiram a direção do Parlamento Oeste os vereadores Thiaguinho Silva (Itapevi) e Rodrigo Brito (Pirapora do Bom Jesus), respectivamente como presidente e vice-presidente.

Conteúdo Oficial – Verificado

