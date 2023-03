Semana da Água é tema de ações lúdicas  nas escolas da Rede Municipal de Osasco 

Texto: Kelly Cerqueira

Imagem: Ivan Cruz As unidades escolares da Prefeitura de Osasco têm um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse sentido, as escolas da rede municipal de ensino desenvolveram ações relacionadas ao Dia Mundial da Água, com objetivo de conscientizar os estudantes do ensino fundamental e da educação infantil sobre a preservação da água e a necessidade do consumo consciente. “Durante a semana tivemos a participação dos educandos, docentes e comunidade escolar, e isso nos mostra que a educação tem um papel fundamental para a conscientização do uso racional da água, além da valorização do meio ambiente”, destacou o secretário da Educação, Cláudio Piteri, lembrando dos compromissos do governo Rogério Lins com o meio ambiente e o respeito aos recursos naturais. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. Durante a semana, as escolas contaram com uma programação diferenciada, com rodas de conversa e apresentações culturais. “Essa temática oportunizou diversos aprendizados, como por exemplo ensinou os alunos sobre como cuidar do planeta. Elas se expressaram por meio de conversas e atividades lúdicas, como músicas, vídeos, teatro e trabalhos artísticos”, complementou a gerente pedagógica Doralice F. do Amaral Miranda.

