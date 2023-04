Câmara terá eventos de orientação sobre cateterismo e inteligência emocional

Por Deniele Simões A Câmara Municipal de Osasco prepara dois eventos de orientação e conscientização sobre dois temas de interesse público: cateterismo e inteligência emocional. Denominado “Plenário Especial”, o evento é organizado pela vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), com apoio da Mesa Diretora da Câmara, e tem como objetivo levar esclarecimento a população sobre questões ligadas à saúde, bem-estar e comportamento. A programação do mês de abril trará duas palestras abertas ao público. A primeira será na próxima quarta-feira (5), a partir das 15 horas, e vai debater o tema “Cateterismo”. Para falar do assunto, o convidado é o cirurgião cardiovascular, Dr. Lucas Barbieri. Ele vai trazer ao públicos esclarecimentos sobre o procedimento, que é utilizado na desobstrução de artérias entupidas e que pode salvar vidas. Já na quarta-feira seguinte (12), também às 15 horas, o tema abordado será “Inteligência Emocional” – técnica utilizada na psicologia e em outras áreas, ligada à capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e os dos outros. As orientações sobre o tema ficarão a cargo da especialista Carol Gerlucia Sousa, que é treinadora em Inteligência Emocional. Ela vai falar sobre a técnica, que também está ligada ao sucesso e à capacidade de liderança do ser humano, podendo ser aplicada nos negócios e na vida pessoal. O “Plenário Especial” uma atividade gratuita e aberta ao público. A população pode acompanhar tanto presencialmente, como pelos canais de Comunicação da Câmara. A palestra terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco, nos canais 7 da Net e 3 da Megabit Telecom, no canal oficial do YouTube, via Facebook e pelo site oficial da Câmara, no endereço .

