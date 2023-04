Vereador propõe criação de Feirão de Vagas de Empregos para Mulheres

Por Ana Luisa Rodrigues Um dos assuntos que mais são debatidos na Câmara Municipal de Osasco é o desenvolvimento de políticas públicas eficazes para mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. Em seu primeiro mandato na Casa de Leis, a vereadora Elsa Oliveira (Podemos), ex-secretária de Assistência Social e de Emprego, Trabalho e Renda, conhece as demandas e as necessidades das mulheres, especialmente das mulheres vítimas de violência que, segundo a parlamentar, aumentam a possibilidade de sair do ciclo de violência se tiverem renda própria. Pensando nesta demanda, a parlamentar apresentou uma indicação ao Executivo, solicitando a criação de um Feirão de Vagas de Empregos para Mulheres. Ao justificar a Indicação, Elsa Oliveira esclarece que o número de vagas de empregos para contratação de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência cresceu 33,2% em 2022, em relação ao ano anterior. “Esse avanço pode significar uma maior maturidade por parte das empresas, buscando serem mais estratégicas. Temos a questão da sociedade estar cada vez mais consciente da necessidade de esforços voltados para diversidade e inclusão”, apontou Elsa Oliveira, ao propor o feirão de emprego destinado às mulheres. Nessa luta por políticas públicas para mulheres, Elsa Oliveira não está sozinha. As demais vereadoras da Casa de Leis também costumam defender pautas que promovam políticas públicas para esse público. Lúcia da Saúde, que recentemente teve uma Lei que institui no Calendário Oficial do Município a Semana de Conscientização Sobre a Qualidade de Vida da Mulher em Estado de Climatério e Pós-Climatério, já sancionada pelo prefeito Rogério Lins, também apoia a criação do Feirão de emprego para mulheres. “Essa é uma iniciativa necessária para que nossas mulheres possam ter mais oportunidades, já que na maioria das vezes elas são os arrimos da família”, comentou Lúcia da Saúde.

