Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), oficializou na sexta-feira, 31/3, a entrega do Portal do Trabalhador Sul, que agora fica na Avenida Sarah Veloso, 106 – no Jardim Veloso. A ação integra o calendário de atividades em comemoração aos 61 anos de emancipação político-administrativa do município. O Portal do Trabalhador oferece diversos serviços, entre eles o encaminhamento de munícipes para participação em processos seletivos de empresas da região, cursos de qualificação profissional em diversas áreas, além da orientação sobre serviços como emissão de Carteira de Trabalho e outros. Os portais também contam com postos de atendimento do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), e encaminha estudantes para vagas de estágio. Em sua fala, o prefeito Rogério Lins relembrou que nosso começo da sua gestão os Portais do Trabalhador Centro e Sul estavam fechados e que, além de reabri-los, sua gestão implantou o serviço também na zona Norte, sabendo da importância do equipamento. “Esse equipamento público faz o bem. É o local onde a vida das pessoas é transformada, porque emprego e qualificação profissional transformam vidas. E a gente fica muito feliz de entregar um local com melhores condições para atender bem à população”, concluiu o prefeito Rogério Lins. Confira abaixo os endereços dos outros dois Portais do Trabalhador: – Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro – Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Jardim Helena Maria As três unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.