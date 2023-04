Prefeitura entrega áreas de esporte e  lazer no Rochdale e Munhoz Júnior 

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck/Fernanda Cazarini/Caio Henrique

No sábado, 1/4, a Prefeitura de Osasco entregou a Praça de Esportes do Jardim Rochdale, localizada na Rua Santa Rita, s/nº, ao lado da Fábrica de Cultura. A obra faz parte do plano de urbanização do bairro, que inclui a canalização do Braço Morto do Rio Tietê, a construção de moradias populares, abertura de novas vias e implantação de áreas de lazer para os moradores da região.

A Praça de Esportes conta com a primeira academia de musculação ao ar livre do município, que possui equipamentos em aço inox e piso emborrachado. Além disso, a área conta com pista de skate, espaço pet, playground e uma marquise para realização de eventos. No local, a administração municipal fez todo o paisagismo, o que inclui o plantio de árvores frutíferas, e colocou bancos, mesinhas, lixeiras e iluminação em Led.

Em seu discurso no ato de entrega da praça, ao lado de vereadores e secretários municipais, o prefeito Rogério Lins lembrou de como era o bairro. “Centenas de famílias moravam aqui dentro do córrego. Me lembro que nas primeiras semanas do nosso mandato, uma forte chuva atingiu a região e as famílias perderam tudo. E aquilo foi muito triste pra gente”, disse. “Mas com muito trabalho, nós conseguimos remover as famílias daqui. Demos a elas dignidade. E passo a passo estamos conseguindo transformar o Rochdale, garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida pra quem mora aqui nessa região”, concluiu o chefe do Executivo.

Verônica de Castro, moradora do bairro, contou que se surpreendeu com a nova área de lazer. Ela disse que não imaginava que a praça ficaria tão bonita. “Ficou muito mais bonita do que eu esperava. Eu achei que fossem colocar só uns banquinhos. Mas quando eu vi que colocaram área pet, eu achei maravilhoso”, afirmou a moradora da Rua Santa Rita, que estava no local passeando com seus dois cachorros.

O evento da entrega da Praça de Esportes teve ainda shows da Banda Djavú e DJ Juninho Portugal, Forró PancaXote e do grupo Agito Total.

ÁREA DE LAZER NO MUNHOZ JÚNIOR

Ainda no sábado, a administração municipal entregou a reforma da praça que fica na Rua Alagoinha, que foi denominada “Osório Pereira da Silva”, homenageando uma liderança da região, que faleceu em 2007, vítima de um mal súbito.

A área de lazer recebeu revitalização completa, o que incluiu reforma da quadra poliesportiva, novo playground com tapete emborrachado, iluminação em Led e paisagismo.

O deputado estadual Rogério Santos participou da atividade.