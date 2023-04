Vereador pleiteia Cidade Mirim de Educação para o Trânsito em Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini. O vereador Josias da Juco (PSD) usou a Tribuna, durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (4), para falar dos projetos que pleiteia para a cidade de Osasco. O parlamentar, que estava inscrito para a fase de Explicações Pessoais, mencionou o encontro que teve com representantes da Secretaria de Trânsito de Osasco (Setran) para solicitar políticas públicas na área, entre elas a implantação da Cidade Mirim de Educação para o Trânsito de Osasco. “Vocês imaginam uma Cidade Mirim, onde os pais possam levar suas crianças e, desde pequenos, eles já aprendam a respeitar o trânsito”, idealizou Josias. O vereador defende o reforço nos projetos de educação no trânsito como forma de garantir mais segurança no trânsito e, assim, evitar mortes. Segundo ele, o município tem boas condições em relação à sinalização de trânsito e equipamentos. “A gente tem visto o quanto de investimento tem sido feito”, pontua. No entanto, é possível melhorar em relação às ações educacionais e preventivas, assim como em soluções para desafogar os congestionamentos em vias como a Av. Hirant Sanazar. “Precisamos melhorar. A gente falava de onda verde ou de faixa verde para abrir todos os semáforos ao mesmo tempo”. Outra proposta do vereador é que os hospitais da cidade encaminhem informações sobre os acidentes de trânsito que dão entrada nesses locais. Para o vereador, essas informações deverão auxiliar na formulação de políticas públicas. Vale Refeição Josias da Juco também defendeu uma discussão ampla sobre a questão do vale-refeição dos servidores da Prefeitura. “A gente sabe que, hoje, os servidores almoçam no Restaurante do Servidor, mas à noite eles tem um restaurante aberto para esses profissionais que trabalham à noite”, exemplificou. MULTIMÍDIA »» FOTOS (em breve) | VÍDEO (PARTE 1)

