Moção parabeniza Secretaria do Meio Ambiente pela Semana da Água 2023

Por Charles Nisz. Durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (04), a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL) apresentou a Moção de Aplauso 94/2023 à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela realização da Semana da Água 2023. “Estamos sofrendo com problemas climáticos no planeta relacionados ao manejo da água. Mudanças climáticas, chuvas torrenciais, secas prolongadas, ondas de calor. Aqui na cidade, a derrubada de árvores de grande porte ajuda a diminuir a absorção das chuvas”, disse Juliana ao justificar a Moção. Josias da Juco (PSD) enfatizou a importância da manutenção das árvores na cidade para evitar inundações. “Há um relatório elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente mostrando a importância da cobertura vegetal em áreas urbanas”. Délbio Teruel (União Brasil) elogiou a colega pela iniciativa da Moção. “Esse é um tema fundamental para a cidade e a Semana da Água envolveu o trabalho de 12 mil pessoas de diversas secretarias municipais”. Ribamar Silva (PSD) endossou a fala do parlamentar do União Brasil: “Acho esse um debate de suma importância e a Moção da Juliana é muito oportuna”. Por conta da Moção, o vereador Julião (PSB) também elogiou o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. Durante a última semana de março, as escolas contaram com uma programação diferenciada, com rodas de conversa e apresentações culturais.

