Vereadora pede atendimento de fornecedora de energia para poda de árvores

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini. Durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta terça-feira (4), a vereadora Cristiane Celegato (Republicanos) pediu mais agilidade da fornecedora de energia Enel para auxiliar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para realizar poda de árvores. Segundo a vereadora, os profissionais da SMA precisam do desligamento da energia dos cabos nos postes para evitar acidentes e também para que os cabos não sejam rompidos. Dessa forma, o fornecimento de energia aos munícipes não fica prejudicado. “Já houve um pedido dessa mesma natureza, feito na sessão de 27 de fevereiro. O pedido foi remarcado para maio, uma data ainda muito longe. Muitos cidadãos reclamam desse problema e não entendem que isso não depende da Prefeitura ou do Legislativo”, disse a parlamentar do Republicanos. “Fizemos uma moção de apelo, mas agora faremos, infelizmente, uma moção de repúdio. Entendemos que a empresa atende toda a cidade de Osasco, mas precisamos de mais agilidade no auxílio da Enel para a poda de árvores”, encerrou Cristiane. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (PARTE 1)

