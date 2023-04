Osasco inicia Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023

Texto: Olga Liotta

Imagens: SECOM/PMO A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco dará início na segunda-feira, 10/04, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023. A vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos seus respectivos horários de atendimento. O grande diferencial nessa campanha é que todas as pessoas dos grupos prioritários serão contempladas numa única etapa. Estão nesse público, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Com duração de aproximadamente 50 dias, o encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023 será em 31/5. Para se vacinar é importante ficar atento às exigências, como ser morador ou trabalhar em Osasco, apresentar um documento com foto. Menores devem estar acompanhados pelos pais e apresentar carteirinha de vacinação. Trabalhadores dos grupos prioritários deverão apresentar, além de documento com foto, um comprovante da função (crachá, carteira profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, entre outros). De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos elegíveis e reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo, visto que a influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A transmissão ocorre, principalmente, por meio de gotículas respiratórias produzidas por tosse, espirros ou fala da pessoa infectada para uma pessoa suscetível, sendo que os principais sintomas da doença são: fadiga, cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e aparecimento súbito de febre, sendo a febre o sintoma mais importante com duração em torno de três dias. Os sintomas respiratórios como a tosse, por exemplo, tornam-se mais evidentes com a progressão da doença, e dura entre três e cinco dias após o desaparecimento da febre. Nos casos mais graves, há dificuldade respiratória e necessidade de hospitalização. Portanto, a vacinação é importante porque previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, e óbitos, contribui na redução da circulação viral e evita sobrecargas nos serviços de saúde. O Ministério da Saúde faz um alerta que por conta dos sintomas da Influenza serem muitos parecidos com os da Covid-19, as duas doenças continuam sendo ameaças para a saúde pública no Brasil, especialmente para as pessoas não vacinadas. Confira abaixo a relação completa do público-alvo: Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas Caminhoneiros Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) Gestantes e Puérperas Idosos com 60 anos ou mais Pessoas com comorbidades Pessoas com deficiência permanente População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade Povos indígenas e povos e comunidades tradicionais quilombolas Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento Profissionais das Forças Armadas Professores das escolas públicas e privadas Trabalhadores da Saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso Trabalhadores Portuários Funcionários do sistema prisional Serviço Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023 Período: 10 de abril a 31 de maio de 2023 Local: em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em seus respectivos horários de atendimento Mais informações: 156 Exigências Ser morador ou trabalhar em Osasco Apresentar um documento com foto Menores devem estar acompanhados pelos pais e apresentar carteirinha de vacinação Trabalhadores no geral, do grupo prioritário, apresentar, além de documento com foto, um comprovante da função (crachá, carteira profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, entre outros)

