Programa Nossa História conscientiza sobre Autismo e Síndrome de Down

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini. O Dia Internacional da Síndrome de Down e o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorados respectivamente em 21 de março e 2 de abril, foram a tônica da 83ª edição do Programa Nossa História da Câmara de Osasco, realizada na manhã desta quarta-feira (5). Devido ao ponto facultativo da Semana Santa, o tradicional programa de hasteamento que acontece às quintas feiras, no Dispositivo da Câmara, foi antecipado. A edição desta semana foi especial por trazer reflexões sobre a importância das ações de inclusão de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Mãe dos garotos Lucas e Samuel, que têm Transtorno do Espectro Autista (TEA), Patrícia Eusébio hasteou a bandeira do estado de São Paulo. Ela falou sobre a importância do diagnóstico precoce e do apoio da Associação Brasileira de Autismo Conexão (Abraac). “Estou aqui para agradecer. Agradeço à Sheila e à Abraac por meus filhos terem um tratamento digno”, pontua. Vice-presidente da Associação, Sheila Marcondes foi às lágrimas ao recordar o trabalho de união da sociedade civil, que culminou na criação da Abraac, em 2019. “Estou aqui em nome das 70 famílias que a gente atende. É muito difícil desde o diagnóstico até ter tratamento digno”, ressalta Sheila, que é mãe de Gabriel, de 11 anos, diagnosticado aos três anos de idade com TEA. José Carlos Beraldo atua junto ao Conselho Fiscal da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e hasteou a bandeira de Osasco. Ele é pai de Leonardo, de 39 anos, que tem síndrome de down. Beraldo falou sobre a pureza dos portadores da síndrome e do quanto ainda é preciso incluir as pessoas com deficiência. “Felizmente a nossa sociedade está muito mais receptiva. Muito temos que avançar, mas já conseguimos grandes evoluções. O Léo (Leonardo) passou por situações difíceis, problemas cardíacos e hoje está aqui. É amoroso, integrado, participativo. Uma benção na família”, resume Beraldo. A musicista e fundadora da Orquestra Sanfônica de São Paulo, Renata Sbrighi, hasteou a bandeira do Brasil e se emocionou com a homenagem. Prestes a completar 86 anos de idade e em plena atividade, ela apresentou dois números musicais na sanfona e empolgou o público. Presidente em exercício da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador Josias da Juco (PSD) enalteceu o trabalho da Abraac e abriu o microfone para a participação dos garotos Lucas, Samuel e do Léo. Josias finalizou agradecendo o idealizador do Nossa História e ex-vereador Sebastião Bognar, e agradeceu o presidente Carmônio Bastos (Podemos) pelo apoio ao programa. MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra) | REPORTAGEM (breve) | EDIÇÕES ANTERIORES

