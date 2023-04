Número de vítimas civis durante a guerra na Ucrânia semanalmente 2022-2023 Número cumulativo de vítimas civis na Ucrânia durante a invasão da Rússia verificada pelo ACNUDH de 24 de fevereiro de 2022 a 2 de abril de 2023, até a data do relatório* – Pesquisa

Já tinha ouvido falar sobre isso? Tradução exclusiva. Traduzido por PO.

Tema: Número de vítimas civis durante a guerra na Ucrânia semanalmente 2022-2023 Número cumulativo de vítimas civis na Ucrânia durante a invasão da Rússia verificada pelo ACNUDH de 24 de fevereiro de 2022 a 2 de abril de 2023, até a data do relatório*

Característica morto Ferido 02/04/23 8.451 14.156 26/03/23 8.401 14.023 19/03/23 8.317 13.892 12/03/23 8.231 13.734 03/05/23 8.173 13.620 26/02/23 8.101 13.479 15/02/23 8.006 13.287 12/02/23 7.199 11.756 02/05/23 7.155 11.662 29/01/23 7.110 11.547 22/01/23 7.068 11.415 15/01/23 7.031 11.327 01/09/23 6.952 11.144 02/01/23 6.919 11.075 26/12/22 6.884 10.947 18/12/22 6.826 10.769 11/12/22 6.755 10.607 04/12/22 6.702 10.479 27/11/22 6.655 10.368 20/11/22 6.595 10.189 13/11/22 6.557 10.074 11/06/22 6.490 9.972 30/10/22 6.430 9.865 23/10/22 6.374 9.776 16/10/22 6.306 9.602 09/10/22 6.221 9.371 02/10/22 6.114 9.132 25/09/22 5.996 8.848 18/09/22 5.916 8.616 11/09/22 5.827 8.421 09/04/22 5.718 8.199 28/08/22 5.663 8.055 21/08/22 5.587 7.890 14/08/22 5.514 7.698 07/08/22 5.401 7.466 31/07/22 5.327 7.257 24/07/22 5.237 7.035 17/07/22 5.110 6.752 11/07/22 5.024 6.520 03/07/22 4.889 6.263 23/06/22 4.677 5.829 19/06/22 4.569 5.691 12/06/22 4.395 5.390 06/06/22 4.253 5.141 29/05/22 4.074 4.826 22/05/22 3.930 4.532 15/05/22 3.668 3.896 05/08/22 3.381 3.680 01/05/22 3.153 3.316 24/04/22 2.665 3.053 17/04/22 2.072 2.818 10/04/22 1.842 2.493 03/04/22 1.430 2.097 27/03/22 1.151 1.824 20/03/22 925 1.496 13/03/22 636 1.125 03/06/22 406 801 26/02/22 64 176

