Osasco inicia processo de escolha dos novos conselheiros tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou na edição nº 2419, de 03/04 da Imprensa Oficial do Município (IOMO), a Abertura de Processo de Escolha Unificado dos membros do Conselho Tutelar de Osasco gestão 2024/2027. Serão eleitos 20 conselheiros tutelares, para uma carga horária de 40h e remuneração de R$ 6.819,84. Os candidatos concorrerão às vagas no Conselho Tutelar da região que residem e com votos dos eleitores do município.

As inscrições dos candidatos serão realizadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Rua Fiorino Beltramo, 77 – Centro, até 05/05/2023, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O processo é regulado pelo edital nº 001/2023 publicado na Imprensa Oficial (www.osasco.sp.gov.br).

A eleição será realizada no dia 1º de outubro de 2023, das 8 às 17h. Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial até o dia 04 de setembro de 2023, mediante Resoluções que serão publicadas nos locais oficiais de publicação do Município – IOMO, inclusive em sua página eletrônica.

CRONOGRAMA DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Até 05/05 – Inscrição e entrega de documentos dos candidatos

15/05 – Publicação da lista dos candidatos inscritos

07/06 – Publicação da relação final das inscrições deferidas e indeferidas após o julgamento dos recursos pelo CMDCA, com cópia ao Ministério Público

19 a 23/06 – Capacitação dos candidatos para a prova de conhecimentos

02/08 – Aplicação da Prova

18/08 – Publicação do Resultado da prova na Imprensa Oficial

25/08 – Publicação definitiva dos candidatos aprovados na prova

28/08 – Reunião com os candidatos habilitados para orientações sobre as condutas vedadas

30/08 – Início do período de campanha/propaganda eleitoral

01/09 – Divulgação dos locais de votação

01/10 – Eleição do processo de escolha dos conselheiros tutelares

10/01/2024 – Posse dos conselhos titulares e suplentes

