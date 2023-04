Obras de modernização do Parque da Fito seguem a todo vapor

Olga Liotta

Imagens: Caio Henrique Segue em fase final as intervenções de modernização do Parque Ecológico Dionísio Alvarez Mateos, o Parque da Fito, no Jardim das Flores. Na quinta-feira, 6/4, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez uma visita técnica ao local, acompanhado pelos secretários de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fábio Grossi, de Comunicação, Thiago Silva, e de Governo, Michel Conde (adjunto). O grande diferencial do local é a Arena Esportiva, instalada na antiga quadra de futebol. O novo espaço contará com quadra de futebol society, com grama sintética, e uma quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. A areninha já passou pelo processo de fundação, compactação do solo e concretagem. O parque já recebeu nova pavimentação na pista de caminhada e novos equipamentos dos playgrounds e a nova academia de ginástica adaptada para pessoas com deficiência. Seguem em implantação o novo sistema de iluminação de LED, novo calçamento, com piso tátil em alguns trechos e, em breve, pintura geral e substituição do guarda-corpo envolta do lago, entre outras melhorias, como monitoramento. A previsão é que até o final do mês o parque seja entregue à população, que poderá retomar às práticas esportivas e de lazer com maior conforto e segurança. Três parques já estão passando modernização, os parques da Fito, do Bela Vista e o Poli Ayrosa. O programa de reforma e modernização será realizado em todos os demais parques da cidade. “Preparem-se, que, em 30 dias, o Novo Parque da Fito será entregue”, reforçou o prefeito Rogério Lins em suas redes sociais.

