Josias da Juco assume presidência da Frente Parlamentar Nossa História

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. A Frente Parlamentar Nossa História tem novo presidente, conforme anunciou o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos (Podemos), durante a 17ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (11). Josias da Juco (PSD) assume a vaga deixada por Rogério Santos (MDB) que em março assumiu sua cadeira de deputado Estadual na Assembleia Legislativa. A escolha de Josias da Juco foi feita por unanimidade pelos parlamentares que consideraram a dedicação do vereador ao projeto da Frente Parlamentar Nossa História. “Agradeço ao voto dos vereadores e ao Rogério Santos que conduziu sempre muito bem a Frente Parlamentar, ao Bognar pelo empenho e dedicação e à presidência da Casa que me pediu para que a Frente Parlamentar continuasse a desenvolver o trabalho que tem feito”, disse Josias da Juco. Minuta de Projeto De acordo com a vereadora Ana Paula Rossi (PL), a Frente Parlamentar Nossa História encaminhou ao Executivo uma minuta de Projeto que dispõe sobre a implantação e QR Code em placas de rua e próprios públicos dando acesso à população a história de pessoas que dão nomes aos espaços. “Falamos tanto em tecnologia na cidade e indicamos que nas placas haja QR Code onde as pessoas possam saber um pouco da história das pessoas que dão nome aos próprios como escolas e unidades de saúde, às praças e às ruas”, comentou a parlamentar, líder do governo, ao confirmar que os parlamentares que são membros da Frente assinaram a minuta do projeto enviado ao Prefeito Rogério Lins (Podemos).

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.