Moção parabeniza defensor de animais por evento sobre cães

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini. Durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta terça-feira (11), o vereador Michel Figueredo (Patriota) apresentou a Moção de Aplauso 108/2023 para o ativista Sandro Tibby, pela realização do evento Meu Cão é Show. Na justificativa da proposição da moção, o parlamentar do Patriota parabenizou Sandro Tibby pela realização do evento, ocorrido no Pet Park Osasco, em 2 de abril, e pelos esforços do ativista pela causa animal na cidade de Osasco. “Tive a oportunidade de participar de um evento muito divertido e interagir com outros osasquenses amantes dos animais. Quero parabenizar o Sandro pela brilhante iniciativa e pelo seu pioneirismo na defesa dos animais em nossa cidade”, disse o parlamentar. Os participantes puderam ter informações e dicas sobre cachorros e também houve um concurso com cinco categorias: maior cão, menor cão, cão mais obediente, cão mais fashion e cão mais parecido com o dono. “Este foi o primeiro evento do gênero no qual estive presente e fiquei impressionado com a devoção dos donos aos seus animais. Essa Moção também é uma maneira de ressaltar o pioneirismo do Sandro na defesa dos direitos animais em Osasco”, finalizou o vereador na Tribuna.

