Inscrições abertas para o Miss e Mister Melhor Idade 2023

Texto: Fátima Rodrigues

Imagens: Arquivo/Secom A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), abriu dia 03/03, inscrições para o maior evento da terceira idade do município, o Miss e Mister Melhor Idade 2023. As inscrições seguem até 15/5. Para participar, é necessário ter idade mínima de 60 anos e ser morador de Osasco. No preenchimento da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia do RG e do comprovante de endereço, em qualquer unidade do CRAS, CATI ou Centro de Convivência do Idoso Vila Yara, ou ainda acessar o QRcode. O programa tem como princípio proporcionar uma participação mais efetiva dos idosos na sociedade e incentivar a prática de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer, garantindo-lhes mais autonomia e qualidade de vida, conforme assegura o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003. Evento O Miss e Mister Melhor Idade 2023 ocorrerá no dia 07/07, às 18h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, localizado na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às ações do Fundo Social de Solidariedade. Serviço Miss e Mister Melhor Idade 2023 Inscrições: até 15/5 Horário: das 8h às 17h Local de inscrição: Em todos os CRAS, Centro de Convivência Vila Yara e no CATI, ou ainda via QR code da inscrição. Abaixo os endereços: CRAS Bonança Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança CRAS 1º de Maio Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio CRAS Km 18 Rua Vitório Tafarello, 578, Km 18 CRAS Munhoz Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior CRAS Padroeira Avenida Padroeira, s/nº, Jardim Padroeira CRAS Piratininga Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga CRAS Rochdale Rua Águas de Lindóia, 425- Jd. Rochdale CRAS Santo Antônio Rua Marte, 50, Jd. Santo Antônio CRAS Veloso Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso CRAS Vila Yara/Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara

Conteúdo oficial – Verificado

