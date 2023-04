Osasco tem escola gratuita de xadrez

Texto: Giane Vieira

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), mantém a Escola de Xadrez Antônio José França Garcia, localizada na Rua Marechal Rondon, 260, no Centro. As aulas são inteiramente gratuitas e estão abertas para alunos de todos os níveis e de todas as faixas etárias. A unidade atende 120 alunos nos períodos de manhã e tarde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3654-1114.

O estabelecimento que funciona nas dependências da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato conta com aulas de xadrez para iniciantes, intermediários e avançados, nos modos presencial e online; treina equipes de alto rendimento (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, adultos e seniores); organiza e realiza eventos como torneios, simultâneas e palestras. Em 31/03, por exemplo, a Escola iniciou o Circuito Rápido de Osasco, um campeonato para enxadristas voltado para alunos e visitantes. A próxima etapa será em maio.

A Escola representa a cidade em competições oficiais no Brasil e no exterior e é reconhecida como um centro de excelência. Em 2022, o enxadrista osasquense Renato Quintiliano se tornou grande mestre internacional, maior título da Federação Internacional de Xadrez, proeza conseguida até aqui só por 15 jogadores do País. Julia Alboredo, sua principal enxadrista, é a atual número 1 do ranking nacional feminino. Os dois enxadristas de elite contam com o apoio do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco.

Além das aulas na Escola, foram firmadas recentemente parcerias com outras instituições públicas e privadas, entre elas a Casa do Povo, sediada no bairro Bom Retiro, São Paulo; Fundação Casa, unidade Zona Norte de São Paulo; Centro Filantrópico Rainha da Paz, de Santana de Parnaíba. Em Osasco, os CEUS de Cultura, das zonas Sul e Norte; Centro POP, do Jardim Piratininga, que atende população em situação de rua; e escolas municipais como as EMEFs Marechal Bittencourt e João Larizzatti.