Câmara de Osasco se reúne com forças de segurança e escolas particulares

Por Ana Luisa Rodrigues A onda de fake news que se espalhou nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens prometendo ataques em escolas nos próximos dias assustou pais, alunos e gestores escolares. Para evitar pânico, a Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Frente Parlamentar das Forças de Segurança, presidida pelo vereador Josias da Juco (PSD), realizou nesta quarta-feira (12), uma reunião com gestores de escolas particulares no Centro de Formação dos Professores. “É importante que reunamos as Forças de Segurança para tranquilizar pais, alunos e professores. A cidade está preparada e unida para qualquer eventualidade. As unidades escolares, particulares, estaduais e municipais estão sendo atendidas pelas polícias e pela GCM. Precisamos agora combater as informações falsas que assustam e provocam danos para todos”, afirmou Josias da Juco. O Comandante da 3ª CIA/14º BPM/M, Joaquim Keida, orientou os gestores quanto às ações que promovem mais segurança e também quanto aos perigos do compartilhamento de fake News e dos trotes para a polícia. “Combinamos com os gestores das escolas para que orientem os país para que evitem compartilhar fake News e que seja a direção da escola a entrar em contato com a Polícia. Tivemos aumento de trotes nessa semana e isso prejudica muito nosso trabalho caso tenhamos ocorrências reais”, comentou, preocupado o Comandante. O delegado José Flaminio Ramos Martins, da Polícia Civil, também participou da reunião esclareceu dúvidas dos presentes e reforçou a importância de evitarem compartilhamento de noticias falsas. “Quem divulga, compartilha, realiza trotes responde criminalmente. Precisamos do apoio de todos para esclarecer os problemas de divulgar fake news. Além disso, em qualquer ocorrência nós estamos preparados para agir, a fim de evitar problemas e danos para a sociedade”, disse Flamínio. O secretário municipal de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, tranquilizou os presentes, afirmando que as forças de segurança da cidade estão unidas para garantir a segurança de pais e alunos nas unidades escolares particulares, estaduais e municipais. “Estamos trabalhando em conjunto e orientando os gestores quanto ao que fazer em alguma eventualidade. O COI tem controle da cidade e temos veículos circulando com profissionais à paisana”, informou o secretário, que também lembrou que as escolas municipais estão monitoradas pelo Centro de Monitoramento Escolar. Cláudio Piteri, secretário municipal de Educação, comentou que o maior desafio das autoridades é o combate das informações falsas. “Estamos reforçando as informações e buscando esclarecer pontos para que não haja compartilhamento de fake news, que são as maiores responsáveis por essa onda de desinformação”, disse Piteri. Na próxima sexta-feira (14), a Secretaria de Educação se reunirá com gestores das escolas municipais para reforçar as orientações quanto aos procedimentos de segurança.

